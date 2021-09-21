شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة كندا بمصر تقدم تعازيها فى وفاة المشير حسين طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت سفارة كندا فى مصر عن تعازيها فى وفاة المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع السابق الذى توفى فجر اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 85 عاما.

ونشرت السفارة الكندية على حسابها الرسمى على تويتر تغريدة قالت فيها: " تتقدم سفارة كندا فى مصر بخالص التعازى فى وفاة المشير حسين طنطاوى".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد نعى المشير طنطاوى، وكتب في تدوينه عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن.

إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر. عرفت المشير طنطاوي محبًا ومخلصًا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان.

بسم الله الرحمن الرحيم.. "مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ومَا بَدَّلُواْ تبديلًا"...

ولد المشير محمد حسين طنطاوى فى 31 أكتوبر 1935، التحق بالكلية الحربية سلاح مشاة وتخرج فى الدفعة 35 حربية، وتم ترقيته فى المناصب حتى تولى وزارة الدفاع عام 1991.