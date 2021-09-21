شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب هندسة حلوان يبتكرون مشروع تصميم وتصنيع سيارة كهربائية خفيفة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان، فى ابتكار فكرة مشروع عبارة تصميم وتصنيع سيارة كهربائية خفيفة الوزن، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور محمد الدسوقى القائم بعمل عميد كلية هندسة حلوان.

وأشاد الدكتور ماجد نجم، بابتكارات طلاب جامعة حلوان، وقال إن هؤلاء هم شباب جامعة حلوان المبدعون دوما بما يساهمون به من فكر يسهم فى بناء مستقبل ونهضة مصر لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن الجامعة لا تألو جهدا فى تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للطلاب المبدعين والموهوبين، وأن كلية الهندسة بها كوادر مميزة ومبدعة ومبتكرة فى مشروعات تخرجهم وذلك ما ننتظره منهم دوماً.

وقال الدكتور محمد الدسوقى، بإن كلية الهندسة بالجامعة تزخر بمشروعات التخرج المتميزة التى تدلل على إبداعات الطلاب وفكرهم المستنير، حيث تسعى الكلية إلى إعداد خريجين مؤهلين فى التخصصات الهندسية المختلفة وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لخدمة مؤسسات سوق العمل.

جاءت فكرة المشروع من أن أهم النقاط المتعلقة بالسيارات الكهربائية إنها تحافظ على البيئة لعدم وجود أى عوادم احتراق مقارنة بنظيرتها من السيارات التى تعمل بالبنزين ووجود محرك احتراق داخلى ما يؤثر على الصحة والبيئة بالإيجاب بالاضافة الى هدوء المحركات الكهربائية، لذا ابتكر طلاب هندسة حلوان تصميم وتصنيع نموذج سيارة كهربائية خفيفة الوزن ذات مقعد واحد بهدف الوصول بقدر الإمكان للكفاءة القصوى الخاصة بالاستهلاك الكهربى للبطاريات عن طريق استخدام مواد خفيفة الوزن لتصنيع السيارة مع الأخذ فى الاعتبار تحسين الديناميكا الهوائية للسيارة

كان الدافع والهدف الأساسى هو اكتساب أعضاء الفريق خبرة كبيرة تؤهلهم للدخول بقوة فى مجال صناعة السيارات عن طريق تطوير قدرات التصميم والتصنيع والتشغيل الخاص بالسيارات الكهربائية، حيث من المتوقع أن تكون السيارات الكهربائية هى القوة المهيمنة فى السوق.

المركبات الكهربائية لها القدرة على إحداث ثورة فى كيفية استخدام الطاقة وإنشائها وإعادة توجيهها حيث انها هى أحد الحلول للتأثير البيئى السلبى للسيارات التقليدية، وتتميز المركبات الكهربائية Ev بكفاءه 75% فى تحويل الطاقة المدخلة الى طاقة حركية من ناحية اخرى فان كفاءة المركبات التى تعمل بمحركات الاحتراق الداخلى ICE تبلغ 25% فقط.

أهم ما يميز هذا المشروع هو خفة الوزن وهو أهم نقطة فى المشروع، حيث أن الاستهلاك الخاص بمصدر الطاقة يزيد بزيادة وزن السيارة فعند تقليل الوزن الإجمالى فإن الحمل على المحركات يقل ما يؤدى إلى توفير فى الاستهلاك على المدى الطويل، كما أن السيارة تعمل بالكهرباء وهى مصدر طاقة سهل إنتاجه من مصادر الطاقة المتجددة .

أشرف على المشروع دكتور محمد سعد كامل أستاذ مساعد بقسم الهندسة الميكانيكية جامعة حلوان، دكتور عرفة سليمان صبح مدرس مساعد بقسم الهندسة الميكانيكية جامعة حلوان، ويتكون فريق المشروع من الطالب عمرو محمد عبد المنعم، صلاح الدين عبد الله، أحمد صلاح فؤاد، أحمد محمد منصور، خالد جمعة شعبان، عمر محمد ياسر، يوسف حسام الدين محمد، يوسف محمود أحمد.