شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية تنعى المشير طنطاوى.. وتؤكد: تحمل المسؤلية فى وقت عصيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت هيئة الرقابة الإدارية، المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، والذى وافته المنية اليوم.

وقالت الهيئة فى بيان لها: "فقد فقدت مصر بطلا من أبطالها الذي خاض العديد من الحروب ووهب نفسه لحماية مصر وشعبها في أحلك الظروف التي مرت بها، وتحمل المسئولية في وقت عصيب وظل مخلصا لوطنه على مر السنوات، رحم الله الفقيد وألهمنا وأهله الصبر والسلوان".