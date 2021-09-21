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الرقابة الإدارية تنعى المشير طنطاوى.. وتؤكد: تحمل المسؤلية فى وقت عصيب

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القاهرة - سامية سيد - نعت هيئة الرقابة الإدارية، المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، والذى وافته المنية اليوم.

 

وقالت الهيئة فى بيان لها: "فقد فقدت مصر بطلا من أبطالها الذي خاض العديد من الحروب ووهب نفسه لحماية مصر وشعبها في أحلك الظروف التي مرت بها، وتحمل المسئولية في وقت عصيب وظل مخلصا لوطنه على مر السنوات، رحم الله الفقيد وألهمنا وأهله الصبر والسلوان".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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