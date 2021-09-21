شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الثلاثاء 21-9-2021 وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 8.5 جنيه.
- البصل الأبيض 5 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
- الكوسة بـ 7.5 جنيه .
- الجزر بـ 9.5 جنيه.
- الخيار بـ 6.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه.
- الفلفل الرومى بـ 8.5 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.
الباذنجان العروس 7.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 8.5 جنيه
- الفلفل الألوان 22 جنيها.
- الليمون بـ 8 جنيهات.
الجوافة 15
بلح بارحى 30 جنيها
- التفاح السكرى 27 جنيها.
كمثرى لبنانى 25 جنيه
العنب الأحمر 14 جنيها.
عنب بناتى 13 جنيها.
الباميا الخضراء 15 جنيها.
تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.