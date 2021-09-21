شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 1655 أسرة من عزبة أبو قرن بمصر القديمة لوحدات مفروشة بالسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم نقل 1655 أسرة من منطقة عزبة أبو قرن العشوائية وتسكينهم بوحدات مفروشة بمدينة معا، من أصل 4756 أسرة مقرر تسكينهم بمدينة معا، مشيرة إلى أن نسبة تنفيذ أعمال الإزالة تقترب من 50% حتى الأن، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق.

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، خلال تفقدها أعمال النقل والإزالة بمنطقة عزبة أبو قرن، أنه تم زيادة عدد اللجان لتسريع إجراءات فحص أوراق السكان ونقل الأسر للوحدات البديلة، كما تم تشكيل لجنة برئاستها لفحص طلبات التظلمات أول بأول وتسكين المستحقين، وذلك لسرعة إخلاء المنطقة حفاظا على حياة المواطنين بتلك المنطقة، المصنفة ضمن الأماكن غير الآمنة.

وأوضحت "عبد المنعم"، أن الهدف من إزالة المنطقة هو توفير سكن ملائم لأهالينا، وتواجد عدد كبير من العقارات الخطرة إنشائيا وتمثل تهديدا لحياة المواطنين، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الأسر بمنطقة عزبة أبو قرن يبلغ 4756 أسرة تقريبا، ومساحة المنطقة 42 فدانا تقريبا، لافتة إلى أن المحافظة توفر وسائل لنقل الأسر ومتعلقاتهم الشخصية للوحدات الجديدة، حيث يتسلمون وحدات بها كافة الفرش والتجهيزات والأجهزة الكهربائية.