شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد ضم 32 خطيبًا بالمكافأة على بند التحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ضم (32) خطيبًا من خطباء المكافأة إلى بند التحسين. ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى أسماء الخطباء المعتمدين ومديرياتهم على النحو التالى: 1. شعبان محمد شعبان محمد

الإسكندرية 2.عبد الرحمن طارق عبده عبد العزيز حسين

الإسكندرية 3.وهبان إبراهيم إبراهيم آغا

الإسكندرية 4. محمود عبد السلام إبراهيم السيد

الإسماعيلية 5. أحمد جمعة عاشور محمد

الإسماعيلية 6. رمضان محمد عبد العليم سعيد

أسوان 7. محمود محمد عبد القادر حسن

أسوان 8. طارق عبد الصبور عبد الغني السيد

بور سعيد 9. محمد سيد محمد خليل

الجيزة 10.إيهاب محمود محمد السيد

الجيزة 11.السيد يحي السيد سليمان

الجيزة 12.عبد الله سعد عبد العزيز أبو العنين

الجيزة 13.

إسماعيل عز الدين محمد عبد الله

الجيزة 14.

إسلام محمد الزكي الطويل

دمياط 15.

محمد أحمد حامد رزق

دمياط 16.

محمد مختار أحمد خضر

الفيوم 17.

أحمد مصطفى حسين

الفيوم 18.

محمد زكي السيد سالم

الفيوم 19.

ربيع محمد عبد الجواد عبد المجيد

الفيوم 20.

عبد الله عمر مطاوع عمر

قنا 21.

مصطفى محمد خلف الله علي

قنا 22.

صلاح عرابي محمد أحمد

المنيا 23.

مصطفى كامل محمد عباس

المنيا 24.

أحمد جمال عيسى إبراهيم

المنيا 25.

محمد جمال توني قناوي

المنيا 26.

محمد عبد العال عثمان عبد العال

المنيا 27.

أحمد جمال إبراهيم محمود

المنيا 28.

محمد عبد الكريم محمد خليفه

المنيا 29.

علي كمال عبد العزيز توني

المنيا 30.

محمد عبد الرحمن محمد محمود

المنيا 31.

محمد جمال محمد أحمد

الوادي الجديد 32.

محمود عبد الظاهر فؤاد محمد

الوادي الجديد