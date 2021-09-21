أمين عام جامعة الدول العربية ينعى المشير محمد حسين طنطاوى

القاهرة - سامية سيد - نعى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بكل الحزن، الصديق المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية بعد مسيرة وطنية طويلة حافلة بالعطاء، متوجها بخالص التعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلى مصر حكومة وشعبا، في هذا المصاب.

وقال أبو الغيط، في بيان اليوم،"لقد أعطى الفقيد لأمته الكثير منذ كان ضابطا يافعاً في القوات المسلحة المصرية وحتى نهاية مسيرته الطويلة، على أعلى درجات السلم العسكري، مروراً بمحطات رئيسية في حياته وحياة مصر، أبرزها حرب أكتوبر المجيدة وانتقال السلطة عام 2011، إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإدارة شؤون البلاد في أدق وأصعب المراحل.

وإذ يتوجه الأمين العام بخالص التعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلي مصر حكومة وشعباً، بخالص العزاء في هذا المصاب، فإنه يدعو الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الكبير في فسيح جناته جزاء ما قدم لوطنه وأن يمن علي أسرته ومحبيه بالصبر والسلوان.