شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يلتقي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي لمناقشة سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، على هامش مشاركته، بالمنتدى العربي الخامس للمياه المقام بدبي خلال الفترة من 21 : 23 سبتمبر الجاري، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وأكثر من 600 مشارك، وممثلي 22 دولة عربية، بهدف مناقشة سبل التعاون فى قضايا الأمن المائي في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عاصم الجزار، جُهود الدولة المصرية في مجال توفير وترشيد استهلاك المياه، وتنمية المصادر المتجددة للحصول على المياه النظيفة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تضُخ حالياً استثمارات كبيرة في مجال الأمن المائي قائلاً " نُرحب بالتعاون المثمر في مجال الحفاظ على المياه لتحقيق التنمية المستدامة للشعوب العربية".

كما استعرض الدكتور عاصم الجزار، خُطة عمل الوزارة في مجال تحلية مياه البحر والتقنيات الحديثة التي يتم بها إنشاء محطات التحلية، لا سيما بالمدن والمناطق الساحلية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تقوم بتنفيذ خُطة طموحة للتوسع في تحلية مياه البحر، والتي يتم تنفيذها على مراحل.

كما قدم الوزير، شرحاً وافياً عن آلية عمل منظومة معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام المياه المعالجة، موضحاً أنه يتم حالياً إنشاء ورفع كفاءة العديد من محطات معالجة الصرف الصحي الثنائية والثلاثية، لإعادة الاستخدام الآمن للمياه في ري المسطحات الخضراء والمزروعات بالمدن الجديدة، وتوفير المياه النقية.

ولفت الوزير، إلى أنه تم إطلاق العديد من الحملات، من خلال الوزارة والكيانات التابعة لها، لترشيد استهلاك المياه النقية تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، ضمن خُطة الدولة لترشيد استهلاك المياه لحث المواطنين على المشاركة في قضايا الأمن المائي والحفاظ على المياه للأجيال القادمة.

وأكد الوزير، أن اهتمام الدولة بملف تحلية مياه البحر، يأتى تطبيقا لاستراتيجية الدولة فى استخدام جميع مصادر المياه المُتاحة، واستغلالها بالشكل الأمثل، من أجل تغطية معدلات زيادة الطلب المستمرة على المياه، نتيجة الزيادة السكانية، وتزايد معدلات النمو الاجتماعي والاقتصادي.

كما التقى الدكتور عاصم الجزار، بوزيرة الغداء و الأمن المائي بالإمارات، على هامش فعاليات المنتدى العربي الخامس للمياه، حيث استعرض الجانبان إمكانية التعاون في المجالات المختلفة.

جدير بالذكر أن حضر اللقاء، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لشئون البية التحتية، والدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والري الأسبق، ورئيس المجلس العربي للمياه، والدكتور حسين العاطفي، أمين عام المجلس العربي للمياه، وعدداً من المشاركين بالمنتدى.