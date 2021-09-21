شكرا لقرائتكم خبر عن نادى القضاة ينعى المشير طنطاوى: رحل صاحب العطاء والإخلاص والفدائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادى قضاة مصر، بالغ الحزن وعميق الأسى، المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى "الأسبق" الذى وافته المنية صباح اليوم بعد تاريخ حافل فى خدمة الوطن، كان فيها صاحب عطاء و إخلاص وفدائية.

وأكد رئيس نادى قضاة مصر في بيان له، أصدره منذ قليل، أن المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى "الأسبق"، كان بطل ورمزاً من رموز مصر التي سيسطر التاريخ بحروف من نور قدرتهم في قيادة الدولة في أشد الظروف وأكثرها محنة.

وأوضح المستشار محمد عبد المحسن، أن مجلس إدارة نادى قضاة مصر يقدم خالص العزاء للدولة المصرية والقيادة السياسية، وللمؤسسة العسكرية، ولأبناء الوطن في كل ربوع الدنيا في وفاة أحد الرموز العسكرية النبيلة والشريفة المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى "الأسبق".