شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن ناعيا المشير طنطاوى: مصر خسرت أحد أنجب رجالاتها وقادتها العسكريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث سفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد علي مارم برقية عزاء ومواساة في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الأسبق، وفق بيان صحفى للسفارة.

وعبر مارم في برقيته، باسمه ونيابة عن أعضاء البعثة الدبلوماسية لليمن والجالية اليمنية في مصر، عن أخلص آيات التعازي القلبية لكافة أبناء الشعب المصري وقواته المسلحة وقيادته السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا المصاب الجلل، مؤكداً بأن مصر خسرت برحيل المشير طنطاوي أحد أنجب رجالاتها وقادتها العسكريين الذين كان لهم دوراً بارزاً في كافة المنعطفات التاريخية ومحطات النضال الوطني والقومي.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته وأن يلهم اهله وذويه وشعب مصر العظيم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.