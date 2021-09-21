شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين ينعى المشير حسين محمد طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، بخالص الحزن والأسى المشير محمد حسين ‏طنطاوى وزير الدفاع الأسبق الذى وافته المنية اليوم.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه برحيل ‏المشير محمد حسين طنطاوي، تكون مصر قد فقدت رمزاَ من رموزها ‏العسكرية، التي وهبت حياتها لخدمة بلدها، وقائداَ حكيماَ وبطلاَ مخلصاَ ‏يفتخر به كل أبناء وطنه، لافتا إلى أن التاريخ سوف يتوقف ‏كثيراَ أمام الدور الذي لعبه المشير طنطاوي لحماية بلده والحفاظ ‏عليها من الأعداء.

ويتقدم الدكتور علي ‏المصيلحي، بخالص التعازي ‏للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد ‏الأعلى للقوات المسلحة، وللقوات المسلحة المصرية ولأسرة الراحل ‏وذويه، وللشعب المصرى العظيم داعياَ المولى أن يتغمده بواسع ‏رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهلة وذويه الصبر ‏والسلوان.