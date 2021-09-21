شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين ينعى المشير حسين محمد طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بخالص الحزن والأسى المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق الذى وافته المنية اليوم.
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه برحيل المشير محمد حسين طنطاوي، تكون مصر قد فقدت رمزاَ من رموزها العسكرية، التي وهبت حياتها لخدمة بلدها، وقائداَ حكيماَ وبطلاَ مخلصاَ يفتخر به كل أبناء وطنه، لافتا إلى أن التاريخ سوف يتوقف كثيراَ أمام الدور الذي لعبه المشير طنطاوي لحماية بلده والحفاظ عليها من الأعداء.
ويتقدم الدكتور علي المصيلحي، بخالص التعازي للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وللقوات المسلحة المصرية ولأسرة الراحل وذويه، وللشعب المصرى العظيم داعياَ المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهلة وذويه الصبر والسلوان.