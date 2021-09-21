شكرا لقرائتكم خبر عن ️أئمة وواعظات السودان: مصر بلد عريق وحضارته تضرب بجذورها لآلاف السنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر زيارة لأئمة وواعظات مصر والسودان للمتحف المصري بميدان التحرير اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات الدورة التدريبية الثانية المشتركة التي تُعقد حاليًا في الفترة من 17/9/2021 حتى 24/9/2021، وقد رافق الوفد د. أشرف فهمي مدير عام التدريب.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه خلال الزيارة أعرب الأئمة والواعظات من دولة السودان الشقيقة عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة التي اطلعوا فيها على عظمة وعراقة الحضارة المصرية، مؤكدين أن مصر بلد عريق وحضارته تضرب بجذورها لآلاف السنين، مقدمين الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري على هذه البرامج الرائعة والمتنوعة للدورة التدريبية الثانية المشتركة.

وفى سياق متصل، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، 14 واعظة متطوعة جديدة بمديرية أوقاف القاهرة.

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى أسماء الواعظات، وهن:

1. ميرفت محمد رمضان جاد القاهرة

2. سناء السيد علي السيد القاهرة

3. إلهام إبراهيم علي أحمد القاهرة

4. سحر أحمد نعيم إبراهيم القاهرة

5. وآم علي محمود كامل القاهرة

6. نشوة محمد عبد المجيد المصري القاهرة

7. نرفانا إبراهيم محسن سرحان القاهرة

8. سناء محمد عبد الله عريقات القاهرة

9. منى محمد محمد محمود المهندس القاهرة

10. هويدا عبد الحميد محمد يوسف القاهرة

11. حنان علي مصطفى القاهرة

12. سناء عبد العزيز محمود عبد الجليل القاهرة

13. مرفت فتح الله أحمد النحراوي القاهرة

14. منى عبد العظيم السيد سليم القاهرة