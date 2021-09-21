شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة القاهرة ترفع 700 طن مخلفات هدم خلف سور مجرى العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة في رفع تراكمات تاريخية من مخلفات الهدم والقمامة بمحيط سور مجري العيون بمحافظة القاهرة، حفاظا على السور الأثري وتنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، حيث استمرت الهيئة في رفع المخلفات الموجودة خلف السور على مدار أسبوع على التوالي، وما زالت ترفع باقى التراكمات.



نظافة القاهرة

وأكد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنظافة، أنه تم استخدام أسطول سيارات ومعدات الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة اكتر من 25 سيارة كبيرة و7 لودر و5 "بوك"، وتم رفع ما يزيد عن 700 طن من تراكمات الأتربة ونقلها إلى المقلب العمومي للهيئة.



جانب من الحملات

ويشرف على رفع المخلفات العميد محمود أبو بيه رئيس الإدارة المركزية للنظافة وعلاء أبو طالب مدير المنطقة الجنوبية، ورؤساء الأفرع في العمل بالمنطقة وتم الانتهاء من رفع تلك التراكمات.

ونسقت هيئة نظافة القاهرة مع الشركة المنفذة لمشروع التطوير خلف سور مجرى العيون، لإغلاق فتحات السور، بأسوار حديدية، لمنع دخول عربات الكارو وإلقاء مخلفات الهدم خلف السور مرة أخرى.

ووصلت ارتفاع المخلفات خلف السور 5 أمتار بعرض 30 متر تقريبا بطول سور مجرى العيون والتى شوهت الواجهة الحضارية للأثر، حيث يلقى العاملين فى رفع مخلفات الهدم بالمنطقة المجاورة للسور بأحياء السيدة زينب ومصر القديمة، بمحيط السور على مدار السنوات الماضية.