شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة على الطرق وتناشد السائقين تجنب السرعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت هيئة الأرصاد، من تعرض البلاد، لشبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، السائقين توخى الحذر، وتجنب السرعات الزائدة، واتباع تعليمات المرور ، خاصة فى الصباح الباكر .

ويشهد اليوم الثلاثاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء و شمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء

: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.