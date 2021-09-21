ضبط مصنع للملابس الجاهزة بدون ترخيص بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط صاحب مصنع ملابس جاهزة كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

مالك المصنع متهم بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الملابس الجاهزة مجهولة المصدر مُستخدماً علامات تجارية لماركات عالمية " مقلدة "، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على (1380 قطعة ملابس جاهزة مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها- 1000 إستيكر- 13 أداة تصنيع مختلفة).

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما الجرائم التموينية وإدارة المنشآت الصناعية والتجارية بدون ترخيص وجرائم الغش التجاري.