رئيس النقض ينعي المشير طنطاوي: وهب حياته لخدمة وطنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

نعى المستشار عبد الله شوضة، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وذكرت محكمة النقض في بيان "ينعي القاضي عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والقضاة أعضاء المجلس وقضاة مصر وأعضاء النيابة العامة والعاملين بالمحاكم والنيابات المغفور له بإذن الله تعالى المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق".

وأضاف البيان أن "المشير طنطاوي هو أخلص أبناء ووطننا الغالي مصر وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن وبطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة والذي ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في تاريخ مصر".

تابع "المشير طنطاوي قائداً ورجل دولة تولى المسئولية في إدارة البلاد في فترة غاية في الصعوبة وأحلك الظروف تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر وحماها من الفتن وبراثن الإرهاب الغاشم وكيد الأعداء وعبر بها إلى بر الأمان.

وأعرب المستشار "شوضة" عن خالص العزاء والمواساة لأسرة المشير طنطاوي وللقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورجال القوات المسلحة والشعب المصري والحكومة المصرية.

واختتم "رحم الله فقيدنا وفقيد وطننا الغالي مصر وألهم أهله ومُحبيه والأمة الصبر والسلوان".