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رئيس مجلس الدولة ينعي المشير طنطاوي: مصر فقدت قائدًا عسكريًا ورجلًا حافظ على وطنه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

نعى المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

وقال فى رثائه إن مصر فقدت قائدا عسكريًا عظيمًا وسياسيًا محنكًا استطاع أن يحافظ على وطنه فى أشد الظروف التى مرت على مصر, وكان رحمة الله عليه بمثابة رجل دولة تولى بما تنوء عن حمله الجبال مسئولية إدارة البلاد في فترة عصيبة على مواجهة العقل البشرى تصدى خلالها بكل حكمة واقتدار وحزم لكافة المخاطر التى حيقت بمصر الوطن حتى بلغ بها سفينة الحماية والوقاية والأمان.

وأعرب رئيس مجلس الدولة عن خالص عزائه للأسرة المصرية عامة والأسرة العسكرية خاصة لرحيل المشير محمد حسين طنطاوى، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء وفاقاً لما قدمه من صالح الأعمال الجليلة لمصر الوطن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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