نادي قضاة مجلس الدولة ينعي المشير طنطاوي: قدَّم خدمات جليلة لوطنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

ينعي نادي قضاة مجلس الدولة – رئيساً وأعضاءً – بكل الحزن والأسى المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.

ويتقدم النادي برئاسة المستشار سمير يوسف البهي نائب رئيس مجلس الدولة، بخالص العزاء للدولة المصرية ولقواتنا المسلحة - قيادةً وضباطاً وجنوداً - ولأسرة الفقيد الراحل الذي قدم خدمات جليلة لوطنه، فقد كان بطلاً من أبطال حرب أكتوبر المجيد الذي أعاد لمصرنا ولأمتنا العربية كرامتها وكبريائها، كما كان له دور كبير في إدارة الدولة المصرية خلال فترة عصيبة من تاريخها الحديث، حيث تولى رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار البلاد في الفترة الانتقالية وواجه الكثير من الصعاب إلا إنه – وبإخلاص وأمانة – حافظ على سلامة وأمن الوطن.

رحم الله الفقيد الراحل، وندعو الله - عز وجل - أن يتغمده بالعفو والمغفرة ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

صرح بذلك المستشار وائل فرحات عبدالعظيم وكيل مجلس الدولة، ورئيس المكتب الإعلامي لنادي قضاة مجلس الدولة.

وتوفي صباح اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوي، عن عمر يناهز 85 عاما.

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