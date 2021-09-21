رئيس جهاز مدينة بدر يوجه بالإسراع في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لاستقبال فصل الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

وجه رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، المهندس عمار مندور، بضرورة الإسراع في الانتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة لاستقبال فصل الشتاء، ومواجهة هطول الأمطار، وموجات الطقس السيئ.

جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس الجهاز مع مسئولي لجنة الأزمات والكوارث بالمدينة ومديري الإدارات المعنية ( المرافق - الصيانة والتشغيل - الكهرباء) لمتابعة استعدادات موسم الشتاء، مؤكداً ضرورة صيانة وتطهير بالوعات المطر، والتأكد من جاهزية الشبكة لاحتمالية سقوط الأمطار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة متابعة الاستعداد لمواجهة موسم الشتاء والتقلبات الجوية المحتملة.

وشدد المهندس عمار مندور على ضرورة وضع خُطط لتوزيع المعدات على جميع أنحاء المدينة، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط وجاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه، بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية. ‏

وتفقد رئيس الجهاز محطات الصرف الصحي بالمدينة، وتم التأكيد على تجهيزات المحطة من المواتير والمولدات وخزَّانات الوقود، والتي تُستخدم في حالات انقطاع التيار الكهربائي عن المحطة، وتم التأكد بأنها تعمل بكفاءة عالية حتى تكون جاهزة لاستقبال مياه الأمطار المتوقع سقوطها خلال فترة الشتاء، والتي ينتج عنها زيادة تصرفات المياه، مشدداً على متابعة مناسيب البيّارات داخل المحطات خلال موسم الشتاء.