أحد أهداف التنمية المستدامة.. هالة زايد: منظومة التأمين الصحي توفر التغطية الشاملة لكل المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن التحول الرقمي هو أساس منظومة التأمين الصحي، وتهدف إلى توفير التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين كأحد أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت خلال افتتاح مشروعات قومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، بحضور الرئيس السيسي، الثلاثاء، أن منظومة التأمين الصحي تعد استحداثا لهيكل تنظيمي استرشادي بأحد النظم الصحية الدولية.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنه ستتم هيكلة جميع الوحدات الصحية بالمحافظات المشاركة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتة إلى أن المنظومة تربط بين الوحدات الصحية والمستشفيات من خلال الغرف المركزية.