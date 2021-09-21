نقابة المهن التعليمية تنعي المشير طنطاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

نعت النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

وأكدت نقابة المعلمين، أن مصر فقد رجلا وطنيا مخلصا تولى شئون مصر في أصعب الظروف، وتصدى بكل حكمة وحنكة للعديد من المخاطر إبان هذه الفترة.

وقال نقيب المعلمين، إن المشير طنطاوي كان بطلا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وأحد رموز العسكرية الوطنية، ومثال يحتذى به في الشرف والأمانة وحب الوطن.

وتقدم خلف الزناتي بخالص التعازي لأسرة المشير طنطاوي والرئيس عبد الفتاح السيسي وأسرة العسكرية المصرية والشعب المصري، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.