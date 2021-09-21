نقيب الأشراف ناعيا المشير طنطاوي: مواقفه الوطنية لن ينساها التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

نعى محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 86 عام.

وقال محمود الشريف: "أنعى ببالغ الحزن والأسى المشير طنطاوى أحد أبطال حرب أكتوبر، القائد الوطني الذي أفنى عمره وهو يدافع عن وطنه".

وقال نقيب الأشراف، إن مصر فقدت رجلا وطنيًا وقائدًا ملهمًا دافع عن أرضها وهو قائد في حرب 73 المجيدة وعقب ثورة يناير، مؤكدا أن المشير طنطاوي له مواقف لن ينساها التاريخ، وستظل باقية تُدرس للأجيال المقبلة.

وتقدم نقيب الأشراف، بخالص العزاء للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة وأسرة المشير محمد حسين طنطاوي والشعب المصري، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدمه لخدمة وطنه، في ميزان حسناته.