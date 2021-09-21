"حماة الوطن" ينعي المشير طنطاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نعى حزب حماة الوطن ببالغ الحزن والآسى الرجل الوطني، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.

وبحسب بيان، أشار الحزب إلى أن المشير طنطاوي بطل عسكري من طراز خاص، خاض 4 حروب دخلتها مصر ضد إسرائيل، فكان أحد أبطال حرب 56، وشارك في حرب النكسة سنة 1967، وبعدها في حرب الاستنزاف، كما كان أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة 1973.

وأضاف الحزب: لم تقف بطولات المشير طنطاوي عند حدود خوض المعارك وحمل السلاح في وجه أعداء الخارج فقط، وإنما استطاع الرجل بمنتهى الحكمة والقدرة والكفاءة أن يحافظ على سفينة الوطن من الغرق في الفترة التي واكبت أحداث 25 يناير، بعد أن تنحى مبارك نتيجة للضغط والغضب الشعبي، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، وبموجب البيان الخامس الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، أصبح المشير "محمد حسين طنطاوى" الحاكم الفعلي لمصر عقب 25 يناير، وممثلاً للجمهورية في الداخل والخارج.

وتابع الحزب: استطاع في وقت قصير الحفاظ على هيبة ومكانة القوات المسلحة المصرية في العالم، وكان الضامن الأمين للتطور الديمقراطي في مصر، لما يتمتع به من ثقة كبيرة في الداخل والخارج.

ودعا الحزب الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.