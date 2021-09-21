شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الحرارة وشبورة ورياح.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء21 سبتمبر 2021 إلى الأحد المقبل، حيث يشهد استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة وفرص أمطار وشبورة خلال هذه الفترة .

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:

- من اليوم الثلاثاء وحتى غدا الأربعاء، يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.



- اعتبار من الخميس 23 سبتمبر ، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 : 4 درجة مئوية

- شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

- تظهر السحب المنخفضة فى الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا .

- نشاط رياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

- ومع يوم الخميس تكون هناك فرص أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة من السواحل الغربية على فترات متقطعة

- ومع يوم الجمعة تكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة .

ومن السبت حتى الأحد المقبل تشهد البلاد شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تظهر السحب المنخفضة فى الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا .