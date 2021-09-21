شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: المشير طنطاوى قاد مصر بإخلاص شديد وتفان وحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المشير طنطاوي تولى المسؤولية منذ 2011 وحتى تسليم السلطة بعد 2012، مضيفا: "دى شهادة للتاريخ إنه قاد هذه المرحلة بإخلاص شديد وتفان شديد وحكمة شديدة جدا أدت إلى أن الدولة المصرية التي كانت معرضة للانهيار وحرب أهلية كاملة فى عبورها بأقل حجم من الأضرار التي تقابل دولة في مثل هذه الظروف".

وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية في سيناء، المشير طنطاوي كان بيقول دائما:"ماسك جمرة نار في ايدي بتولع ايديا ومش قادر اسيبها ولو سيبتها هتحرق الدنيا دى الشعور اللى عاش بيه على الأقل فترة السنة ونص اللى كان المجلس العسكري تولى فيها المسؤولية وكانت فترة صعبة جدا جدا.. ودى شهادة للتاريخ وله وهو في ذمة الله وربنا سبحانه وتعالى سيحاسب الناس".