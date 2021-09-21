شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الهندسية: تنفيذ مشروعات تنموية بقيمة 485 مليار جنيه منذ 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الدولة سابقت الزمن لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية العملاقة بسيناء في أزمنة قياسية، وكانت مشروعات الطرق والكبارى والأنفاق من أولويات التنمية في شبه جزيرة سيناء، والتي تساهم في خطة تنمية محور قناة السويس.

وأضاف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال افتتاح الرئيس السيسي عددا من المشروعات التنموية في سيناء، تم تكليف الهيئة اعتبارا من 30 يونيو 2014 بتنفيذ عدد من المشروعات بإجمالى تكلفة 486 مليار جنيه ، فتم تنفيذ 276 مشروع بتكلفة 198 مليار جنيه وجار تنفيذ 110 مشاريع أخرى بتكلفة 206 مليار جنيه، ومخطط تنفيذ 32 مشروع بتكلفة 82 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 25 طريق بإجمالى 1185 كم، وجار تنفيذ 16 طريق بإجمالى أطوال 375 كم ضمن مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء.

واستعرض رئيس الهيئة مراحل تنفيذ ومواصفات أنفاق قناة السويس، مشيرا إلى اختلاف تصميم مداخل ومخارج الانفاق، بسبب منسوب المياه الجوفية بين المداخل والمخارج، فضلا عن التكلفة المالية حيث يعد "التدبيش" أقل تكلفة من الصبات الخرسانية.