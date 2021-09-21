شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ينشر نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني خلال الساعات القليلة القادمة، عقب اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث أكد الوزير أن النتيجة ستكون متاحة بعد الثانية ظهراً.

تعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى، حيث أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لليوم السابع" أنه سيتم اعتماد النتيجة اليوم الثلاثاء.



وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لجميع الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثانى والبالغ عددهم قرابة 140 ألف طالب وطالبة، لافتة إلى أن أعمال التصحيح تمت على غرار الدور الأول بشكل إلكترونى وفق نماذج إجابات.

فيما ينشر الخليج 365" نتيجة الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة، في إطار الحرص لى تقديم الخدمات لقراءة، حيث يستطيع الطالب الاستعلام على النتيجة فور اعتمادها ونشرها على موقع الخليج 365".

تأتى خطوة نشر النتيجة من قبل الخليج 365" بعد حصول المؤسسة على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى الجارى للدورين الأول والثانى.