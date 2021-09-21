شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: المرحلة الثانية للتأمين الصحى تضمن تغطية 30% من سكان مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه وفق توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن تكون مدة التأمين الصحى الشامل لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاقتران بمبادرة حياة كريمة، فإن المرحلة الثانية تشمل 6 محافظات مختلفة من كافة أقاليم الدولة المصرية.

وأضافت خلال كلمتها في افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه مع الانتهاء من محافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحى نحقق التغطية الصحية لمتوسط 30 % من إجمالي السكان، متابعة: أشكر الرئيس السيسى بالنيابة عن العاملين في القطاع الطبي.. حيث يتم تطوير كافة المستشفيات والوحدات الصحية بشكل كامل.. ومن خلال مبادرة "حياة كريمة" يمكن الاستفادة منها في الانتهاء من منظومة التأمين الصحى.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أن المرحلة الثانية تشمل 6 محافظات بحيث يتم اختيار محافظة من كل إقليم من الأقاليم التالية: "القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط الصعيد والإسكندرية والدلتا لاختبار المنظومة الصحية ويشعر المواطن أن المنظومة بدأت في التوسع".