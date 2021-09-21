شكرا لقرائتكم خبر عن هنا نشأ المشير.. أبوسمبل بأسوان شاهدة على طفولة الراحل حسين طنطاوى.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ”الخليج 365”، بثا مباشرا من داخل قرية أبو سمبل بمحافظة أسوان مسقط رأس المشير حسين طنطاوى، والتى شهدت طفولة وزير الدفاع الأسبق.

ورصد الخليج 365 الشارع الذى كانت تقيم فيه أسرة المشير حسين طنطاوى، حيث كان وزير الدفاع الأسبق يتردد على زيارة القرية للاطمئنان على والده، ثم زيارة شقيقة بعد ذلك .

توفى فجر اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوىّ وزير الدفاع الأسبق، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء ومسيرة وطنية من أجل الحفاظ على مصر.

نعت رئاسة الجمهورية المغفور له المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق .

وقالت رئاسة الجمهورية فى بيان لها صباح اليوم: "فقدت مصر رجلا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذى وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن .. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق .. بطلاً … من أبطال حرب اكتوبر المجيدة ساهم خلالها فى صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التى سُجلت بحروف من نور فى التاريخ المصرى ..

قائداً … ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد فى فترة غاية فى الصعوبة تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التى أحاطت بمصر.

إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ ينعى للأمة رجلاً كانت له صفات الابطال، فإنه يعرب باسمه وباسم شعب مصر وحكومتها عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوى، ويدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله للوطن."



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