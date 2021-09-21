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المخابرات العامة تنعى المشير محمد حسين طنطاوى

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القاهرة - سامية سيد - نعت أسرة المخابرات العامة بمزيد من الحزن والأسى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

بسم الله الرحمن الرحيم {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي } صدق الله العظيم

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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