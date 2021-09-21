شكرا لقرائتكم خبر عن المخابرات العامة تنعى المشير محمد حسين طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت أسرة المخابرات العامة بمزيد من الحزن والأسى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.