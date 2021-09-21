شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: ميكنة جميع الوحدات الصحية المشاركة بمنظومة التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن قانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018 تتعامل معه الدولة باعتباره أحد حقوق الإنسان، موضحة أن المرحلة الأولى من هذا المشروع تشمل 5 محافظات، وخلال في التطبيق كان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم اقتصار على محافظات القناة فقط، والإرادة السياسية تتحدى بدخول الأقصر واسوان مع محافظات القناة ضمن المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحى الشامل.

وأضافت خلال كلمتها في افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة لتنمية شبه جزيرة سيناء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أننا نشهد الإطلاق التجريبى لمشروع التأمين الصحى الشامل في محافظات السويس وجنوب سيناء، ونتذكر تدشين هذا المشروع من قبل الرئيس السيسى في يوم 26 نوفمبر عام 2019، وتدشينه الإسماعيلية والاقصر في شهر فبراير منذ هذا العام، متابعة: "تم تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن في منظومة التأمين الصحى الشامل حيث يضم 52 مستشفى و310 وحدة صحية، وتجهيز 90 منشأة طبية وفقا لمعايير الجودة والاعتماد القومية.. ويصل إجمالي عدد الخدمات المقدمة للمواطنين وفق هذه المنظومة إلى 6 ملايين ونصف مليون خدمة، وتم إجراء 82 ألف 500 جراحة متقدمة.. واستحداث هياكل تنظيمية لتحقيق التحول المالى والإدارى ونقل الأصول والأطقم الطبية، وتعزيز كفاءة الانفاق ونظم التتبع للمؤشرات الصحية، والكثير من الوحدات والمستشفيات تم تطويرها، وصولا إلى التدريب الكامل لعدد من المواطنين المشاركين في هذه المنظومة".

وأشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن كل المراكز والوحدات الصحية المشاركة في منظومة التأمين الصحى مميكنة بشكل كامل، والأقسام الداخلية في المستشفيات، وضع تطبيقات الخدمات الطبية، ومكاتب الدخول والخروج والطوارئ في هذه المستشفيات وتم ربطها بالغرف المركزية في المحافظة أو وزارة الصحة، موضحة أنه تم ميكنة المطالبات الطبية بنسبة 100 % من الوحدات والمراكز الصحية المشاركة في منظومة التأمين الصحى، وضم المزيد من الخدمات الطبية مثل الاستشارات الطبية وربط الدوائر الصحية والتطبيب عن بعد وغيرها.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد أن الهيئة العامة للرعاية الصحية استطاعت تطبيق العديد من السياسات لحسن إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل، وحسن استغلال الأموال من أجل المساهمة في تدشين هذه المنظومة تبعا في باقى المحافظات، موضحا أنه تم إدخال خدمات صحية مستحدثة للمواطنين في محافظات المرحلة الأولى، مثل جراحات القلب بتخصصات عالية الدقة والأوعية الدموية والعمود الفقرى، والغسيل الكلوى للأطفال وعلاج الأورام للأطفال.

وشدد على أنه سوف يتم التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى، في محافظة السويس بنهاية العام الجارى، وسجلنا 400 ألف مواطن في السويس في هذه المنظومة، ويوجد في السويس 6 مستشفيات و29 وحدة صحية، مثل المجمع الطبي بالسويس، وكذلك محافظة جنوب سيناء التي المحافظة الأولى الأكثر حصولا على لقاحات كورونا مقدمة الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة الانتهاء من المنشأت الصحية في جنوب سيناء، متابعة: "الأقصر عاصمة الطب في جنوب الصعيد، ويوجد بها عدد من المستشفيات والمراكز الصحية التي تقدم خدمة صحية مميزة، مثل مستشفى الكرنك وغيرها".