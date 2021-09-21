شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى ينعى المشير طنطاوى: فقدت اليوم أبا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، المشير محمد حسين طنطاوى، الذى وافته المنية، صباح اليوم الثلاثاء.

وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسى، في تدوينه عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن.



الرئيس عبد الفتاح السيسى ينعى المشير محمد طنطاوى

إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر. عرفت المشير طنطاوي محبًا ومخلصًا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان.

بسم الله الرحمن الرحيم.. "مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ومَا بَدَّلُواْ تبديلًا".

صدق الله العظيم