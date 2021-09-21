شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى ناعيا المشير طنطاوى: خدم بلاده لعقود طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الاتحاد الاوروبى اليوم الثلاثاء المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق الذى وافته المنية صباح اليوم، وذكر وفد مفوضية الاتحاد الاوروبى بالقاهرة- فى تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر- "ببالغ الحزن تلقى وفد الاتحاد الأوروبي خبر وفاة المشير محمد حسين طنطاوي".

وأعرب الوفد الأوروبى عن التعازى لعائلة المشير الراحل وأصدقائه والحكومة والشعب المصرى، وأضاف أن المشير طنطاوى الراحل خدم "بلاده لعقود طويلة خلال مسيرته المهنية وقام بأدوار هامة".

ونعى مجلس الوزراء ببالغ الحزن، وعميق الأسى، المشير محمد حسين طنطاوي، الذي وافته المنية صباح اليوم، متوجهاً بخالص التعازي إلى عائلة الراحل العظيم، وأسرة العسكرية المصرية، وجموع الشعب المصري الذي طالما ناضل من أجله، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.