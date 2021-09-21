شكرا لقرائتكم خبر عن مراحل فى تاريخ المشير حسين طنطاوى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ولد المشير محمد حسين طنطاوى فى 31 أكتوبر 1935

التحق بالكلية الحربية سلاح مشاة وتخرج فى الدفعة 35 حربية

ترقى فى المناصب حتى تولى وزارة الدفاع عام 1991

رقى إلى رتبة المشير فى أكتوبر 1993

استمر فى منصبه حتى خروجه فى أغسطس 2012.

تدرج فى مناصبه حتى وصل لقائدا للفرقة 16 مشاة ميكانيكى فى حرب أكتوبر.

تم ترقيته إلى رتبة المشير حتى خروجه من الخدمة فى 2012.

شغل المشير طنطاوى منصب رئيس المجلس العسكرى فى 2011