شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة ينعى المشير طنطاوى: أفنى حياته فى خدمة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالنيابة عن أبناء المحافظة وكافة قياداتها التنفيذية والشعبية، بخالص الأسى والحزن المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق والذى وافته المنية اليوم الثلاثاء .

وقال محافظ الجيزة، إن مصر فقدت اليوم قامة وقيمة وطنية كبيرة وبطلا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث أفنى الفقيد حياته فى خدمة الوطن وتولى مسئولية البلاد فى مرحلة حرجة واجه خلالها كافة التحديات بكل حكمة واقتدار، مؤكدا أنه كان مثالا يحتذى به فى الوطنية والإخلاص، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفى فجر اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوىّ وزير الدفاع الأسبق، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء ومسيرة وطنية من أجل الحفاظ على مصر.