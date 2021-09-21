شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين ناعيا المشير طنطاوى: مصر فقدت قائدا عظيما ووطنيا مخلصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، بمزيد من الحزن والأسي قائدآ من قادة حرب أكتوبر المجيدة رمز الوطنية والوفاء المشير محمد حسين طنطاوي

وزير الدفاع الأسبق، لافتا إلى أن مصر فقدت صباح اليوم أحد قيادات حرب أكتوبر المجيدة، والذي أفني حياته لخدمة وطنه.

وتقدم نقيب المهندسين بخالص التعازي والمواساة لأسرته وللقوات المسلحة الباسلة التي فقدت أبنا من أبنائها الأوفياء.

من جانبه، قال المهندس أحمد حشيش المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، أن مصر فقدت اليوم قائدا باسلا صاحب مواقف يشهد بها الجميع ورمزا من أهم الرموز الوطنية والعسكرية.