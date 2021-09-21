شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية ينعى المشير طنطاوى: كان له دور بارز فى حماية الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 85 عامًا.

وقال المجمع في بيان له إن الفقيد كان له دور بارز في حماية الوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره على مر عقود مضت، وخلال فترات مهمة في تاريخ الدولة المصرية.

كما تقدم المجمع بخالص التعازي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشعب المصري؛ سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يجعل ما قدمه في خدمة الوطن في ميزان حسناته.

كان قد توفى فجر اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوىّ وزير الدفاع الأسبق، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء ومسيرة وطنية من أجل الحفاظ على مصر.