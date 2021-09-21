شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: نتوقع استيعاب السوق الليبى مليونى عامل مصرى خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أمين صندوق اتحاد العمال، إنه من المتوقع أن يستوعب السوق الليبي أكثر من مليوني عامل مصري خلال 3 سنوات مقبلة مع بدء خطة إعادة الإعمار التي تتطلب عمالة ماهرة، موضحاً أن ما أعلن عنه مسؤولون ليبيون منذ أيام قليلة بأن ليبيا مستعدة لإستقبال مليون عامل مصر من الأن هو بداية وليس نهاية، خاصة وأن العمالة المصرية لديها خبرة كبيرة في الإعمار، كما أنها تحظي بتقدير تاريخي من الدولة الليبية الشقيقة.

وقال عبدالفضيل في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن نتائج الدورة الحادية عشرة للجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة، التي عقدت بالقاهرة، وشهدت توقيع عدد كبير من العقود والاتفاقات التي تقدر بنحو 19 مليار دينار ليبى، كانت إيجابية للغاية ومبشرة أيضا بعلاقات أوسع في المرحلة المقبلة ،خاصة وأنها أكدت على التقدم الكبير في ملف العلاقات بين البلدين، وزيادة الاستثمارات وعودة العمالة المصرية إلى البلاد، والإشارة إلى أن ليبيا جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري من اليوم..

وأكد عبدالفضيل أن تنفيذ خطة وبروتوكول الربط الإلكتروني بين البلدين خطوة عملية على أرض الواقع لحماية مصالح الطرفيين المتعاقدين، وسيوفير قاعدة متكاملة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمعرفة احتياجات السوق الليبي من العمالة المصرية، وتسهيل اجراءات وآلية دخولها بالتنسيق مع مصلحة الجوازات عبر المنافذ في البلدين.