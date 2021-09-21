شكرا لقرائتكم خبر عن ‏أبو الغيط: 14 دولة عربية تعانى من الجفاف.. والأمن المائى والغذائى فى خطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن هناك 14 دولة عربية تقع ضمن الدول الأكثر جفافا على مستوى العالم، لافتا إلى أن معظم الدول العربية الباقية تعاني من تفاقم أزمة ندرة المياه وشحها ‏بسبب التغيرات المناخيه التي تزيد من تدهور الأمن الغذائي وتباطؤ التنمية وزيادة النزوح البشري .

وشدد أبو الغيط خلال كلمته فى المنتدى العربى الخامس للمياه والمنعقد بدبى، على موقف الجامعة الداعم ‏للحقوق العربية في المياه المشتركة وفق قواعد قانونية عادلة ،مؤكدا أن الجامعة تدفع مسارالمفاوضات بين الدول العربية وجيرانها فئ المنازعات التي تنشب في المياه المشتركة.

‏وطلب أبو الغيط بتنسيق الجهود العربية للحفاظ على الأمن العربي المائي ووضع سياسات مشتركة لكل الحكومات والأجهزة المعنية لحسن إدارة الموارد المائية وحل مشكلات الجفاف ‏والتصحر.