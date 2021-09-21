شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: سد النهضة أبرز تحدى يواجه مصر ‏‏مائيا وإثيوبيا خالفت القانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، ‏أن أبرز تحديات قضية المياه ف مصر هو سد النهضة الأثيوبي على النيل الأزرق حيث شرعت أثيوبيا في مجال السد بصورة احادية دون التوصل إلى اتفاق مع دولتين المصاب مخالفة بذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقعة بين الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا في مارس 2015.

وتابع وزير الرى ‏في كلمته أمام المنتدى العربي الخامس للمياه بدبي اليوم الثلاثاء: اتفاق المبادىء ينص صراحة على ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول قواعد من وتشغيل صد النهضة ويلزم أثيوبيا بعدم أحداث ضرر جسيم أي دولة المصاب، بالإضافة إلى مخالفة مبادئ القانون الدولي ذات الصلة والحكمةعلي استخدام الأنهار الدولية ‏المشتركة.

و‏أضاف عبد العاطي: قضية سد النهضة الأثيوبي دخلت عامها العاشر على التوالي ورغم طول أمد المفاوضات علي مدار ما يقرب من عقد كامل الا ان مصر انخرطت في جولات التفاوض بحسن نية سعيا منها لاستكشاف كافة السبل المتاحة للتوصل الي اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة بعيدا عن اي منهج آحادي يسعي إلي فرض الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب في دولتيً المصب، وبما يؤمن لاثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع من خلال توليد الطاقة مع الحد في الوقت ذاته من الاثار السلبية والأضرار التي قد يلحقها السد علي مصر والسودان.