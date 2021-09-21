شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "قضايا الدولة" وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة ينعون المشير طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار حسين مصطفى فتحى رئيس قضايا الدولة، وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاريها، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، سائلين المولى عز وجل أن يرحمة رحمة واسعة، وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وأحبائه الصبر والسلوان.

وجاء فى النعى، أن الراحل كان رجل دولة من الطراز الأول وأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة.. أدى دورا عظيما في الحفاظ على حماية مصر في أدق وأصعب المراحل التاريخية مما حاكه لها أعداؤها بحنكة وذكاء بالغين حتى أوصلها إلى بر الأمان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة.