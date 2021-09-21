شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء تنعى المشير طنطاوى: أفنى حياته فى الدفاع عن الوطن وخدمة ترابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك"، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق والرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت دار الإفتاء المصرية فى نعيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون... بقلوب راضية بقضاء الله وقدره ننعى أحد رموز مصر الأبرار، الرجل الذي قاد سفينة الوطن في وقت المحنة؛ المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق والرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي أفنى حياته في الدفاع عن الوطن وخدمة ترابه المقدس، وشارك في معاركه وقاد في وقت عصيب، ونتوجه بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولشعب مصر العظيم، سائلين المولى سبحانه أن يتغمده بوافر الرحمة والرضوان".

وتوفى فجر اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوىّ وزير الدفاع الأسبق، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء ومسيرة وطنية من أجل الحفاظ على مصر.