شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل ينعى المشير طنطاوى: كان قائداً حكيماً وبطلاً مخلصاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي المستشار عمر مروان وزير العدل، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم بعد مسيرة كبيرة من العطاء، وأكد أن الفقيد كان قائداً حكيماً وبطلاً مخلصاً لبلده، وسيظل الفقيد وعطاؤه الممتد رمزاً وطنياً نفخر بأنه من أبناء مصر الأوفياء الذين سجلوا في مرحلة فارقة في عمر الوطن فصلاً ثرياً زاخراً بالإخلاص والتفاني في خدمة الوطن ، وأن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام الدور الكبير الذي أداه لحماية بلده والحفاظ عليها .

وتقدم المستشار عمر مروان وزير العدل بالعزاء إلى المؤسسة العسكرية داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ((( إنا لله وإنا إليه راجعون ))).