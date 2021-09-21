شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية ناعية المشير طنطاوى: كان جزءا من قيادة البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الثلاثاء، على رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، الذي خدم الوطن بإخلاص في مختلف المواقع والمناصب التي تولاها حيث شارك ضمن صفوف القوات المسلحة الباسلة في صد العدوان الثلاثي وحرب الاستنزاف ونصر أكتوبر المجيد وحزب الخليج.

وذكر بيان الكنيسة الأرثوذكسية أنه تولى منصب وزير الدفاع لما يزيد عن 20 عامًا ساهم خلالها في تطوير قدرات الجيش المصري، وكان جزءًا من قيادة البلاد في فترة هامة من عمرها.

وتتقدم الكنيسة بخالص العزاء لقيادات وأفراد قواتنا المسلحة ولجميع أفراد أسرته وتلاميذه ومحبيه.