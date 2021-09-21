شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز حماية المستهلك ينعى المشير محمد حسين طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك واللواء مهندس شريف الرشيدى نائب رئيس الجهاز وكافة العاملين المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق ورئيس المجلس العسكرى، الذى وافته المنيه فجر اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك: لقد كان الفقيد من أخلص رجال مصر الذين ظلوا طيلة حياتهم يبذلون الغالى والنفيس من أجل الحفاظ على مقدرات الشعب المصرى وحماية الوطن.. رحم الله الفقيد وآلهم اسرته الصبر والسلوان.