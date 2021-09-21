شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بمدينة أكتوبر الجديدة..٣ أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 1 : 43، يوم الأحد 3/10/2021، والقطع من 44 : 80، يوم الإثنين 4/10/2021، والقطع من 81 : 119، يوم الثلاثاء 5/10/2021، والقطع من 120 : 152، يوم الأربعاء 6/10/2021، والقطع من 153 : 193، يوم الأحد 10/10/2021، والقطع من 194 : 225، يوم الإثنين 11/10/2021، والقطع من 226 : 251، يوم الثلاثاء 12/10/2021، والقطع من 252 : 276، يوم الأربعاء 13/10/2021، والقطع من 277 : 313، يوم الخميس 14/10/2021.
وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم القطع من 314 : 342، يوم الأحد 17/10/2021، والقطع من 343 : 382، يوم الإثنين 18/10/2021، والقطع من 383 : 415، يوم الثلاثاء 19/10/2021، والقطع من 416 : 448، يوم الأربعاء 20/10/2021، والقطع من 449 : 473، يوم الأحد 24/10/2021، والقطع من 474 : 508، يوم الإثنين 25/10/2021، والقطع من 509 : 538، يوم الثلاثاء 26/10/2021، والقطع من 539 : 569، يوم الأربعاء 27/10/2021، والقطع من 570 : 610، يوم الخميس 28/10/2021، والقطع من 611 : 638، يوم الأحد 31/10/2021، وتخصيص الأيام من الإثنين 1/11/2021، وحتى الخميس 4/11/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.