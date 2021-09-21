شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالطباعة: 100 ألف عامل داعمون لاستراتيجية حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والأثار برئاسة مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمنعقد أمس الإثنين بمقر "النقابة العامة"، بنص الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام قليلة، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة لتتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وقال مجدي البدوي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن مجلس الإدارة أكد على دعمه لهذه الإستراتيجية والتي من شأنها النهوض بالتنظيم النقابي العمالي، وتنشيطه، وضخه بدماء شبابية جديدة، تستطيع التعامل مع مناخ العصر الحديث بكل تحدياته الداخلية والخارجي، مضيا أن هذه الإستراتيجية حظيت بتأييد عمالي كبير نظراً لأنها ذاتية ومتكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات، وما أعطاها قوة بعد قرار الرئيس بإعتبار 2022 عام المجتمع المدني، وهو ما أثلج صدور المعنيين بهذا الأمر..

وأشار البدوي إلى تأكيد مجلس إدارة النقابة العامة التي تضم أكثر من 100 الف عضو ،على أن هذه الإستراتيجية تأتي تزامناً مع حزمة غير مسبوقة من برامج الحماية الاجتماعية خاصة للعمال الذي تأثروا بالتحديات التي شهدتها البلاد والعالم خاصة خلال السنوات القليلة الماضية ،ومنها تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ارتكزت على 4 محاور فيما يخص العمال والنقابات، هم: الاهتمام والتثقيف العمالي وذلك حتى تستطيع النقابات القيام بدورها في المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل، ودخول التنظيم النقابي عالم الرقمنة، وذلك حتى تستطيع النقابات تسجيل وتوفيق أوضاع نقاباتهم وفقًا للمحدات القانونية، والمحور الثالث: الدعم المالي للنقابات العمالية ودون أن يتعارض ذلك مع حرية واستقلالية التنظيم النقابي.. والمحور الرابع: مشاركة التنظيم النقابي في رسم السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وذلك من خلال تواجده بقوة في المجالس التشريعية وغيرها من المجالس الاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أن يعبّر تعبيرًا حقيقيًا عن الشريحة التي يمثلها.

وفي الوقت الذي أكد فيه مجلس إدارة النقابة العامة على تثمينه للنهضة الصناعية والإقتصادية والإجتماعية التي تشهدها مصر في ظل حالة الاستقرار والأمن والأمان التي تتمتع بها البلاد ،فإنه يدعو الملايين من عمال مصر بالاستمرار في مساندتهم للدولة المصرية، والتفويض الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي ،وقواتنا المسلحة البطلة، وشرطتنا الباسلة ،في إتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية الأمن القومي في الداخل والخارج.

يجدر بالذكر أن مجلس إدارة النقابة العامة ناقش مجموعة من الملفات التنظيمية داخل النقابة العامة لا سيما الإستعدادات الجارية للإنتخابات العمالية التي ستجرى في موعدها، وكذلك التأكيد داخل النقابة العامة على الإستمرار في التمسك بشعار "قوتنا في وحدتنا".