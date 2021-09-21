أكاديمية البحث العلمى وجامعتى القاهرة وحلوان ينعون المشير طنطاوى

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القاهرة - سامية سيد - نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، ببالغ الحزن والأسى المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، والذي وافته المنية منذ قليل.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه للقوات المسلحة المصرية ولأسرة الفقيد، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وقال الدكتور الخشت، إن‏ اسم المشير طنطاوي سيبقى خالدا في ذاكرة المصريين وسيذكره التاريخ كوطني شجاع قدم الكثير من التضحيات لوطننا الغالي ضاربا مثالا يحتذى به في الإخلاص في كل مواقفه تجاه الوطن، قائلًا إن وفاته تعد خسارة كبيرة لمصر.

كما نعى الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان و النواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين ببالغ اﻷ‌سى والحزن وبقلوب مؤمنة مطمئنة بقضاء الله وقدره، وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق وبطل من أبطال حرب أكتوبر واحد رجال الدولة المخلصين الذين تحملوا المسئولية في ظروف صعبة بأمانة وإخلاص.

وفى سياق متصل نعي الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق الذي وافته المنية صباح اليوم إثر أزمة صحية.

وأعرب رئيس الأكاديمية بأسمة وأسم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن خالص التعازي والمواساة لأسرة المغفور له وذويه، متمنياً من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته.

وأضاف صقر عن المشير محمد حسين طنطاوي: " لقد فقدت مصر رجل من أخلص أبناءها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن، وبطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة البلاد في فترة غاية في الصعوبة".