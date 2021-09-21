شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ينعى المشير طنطاوى: كان مثالا عظيما للوطنية الصادقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بخالص الأسى والحزن، المشير محمد حسين طنطاوي رحمه الله رحمة واسعة، مؤكدا أنه رحمه الله كان بعيد النظر، ثاقب الرؤية، تحمل الكثير في سبيل وطنه.