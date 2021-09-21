شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: تجديد اعتماد 4 شهادات أيزو بعلوم القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية العلوم، على تجديد اعتماد 4 شهادات ISO وهي: شهادة الأيزو في المؤسسات التعليمية (ISO 21001:2018)، وشهادة الأيزو في الحفاظ على السلامة والصحه المهنية (ISO 45001:2018)، وشهادة الأيزو في الحفاظ على البيئة (ISO 14001:2015)، وشهادة الأيزو في نظام الإدارة (ISO 9001: 2015)، مشيرًا إلى أنه تم تجديد الشهادات وفقًا لتوصية لجنة المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالكلية هذا الأسبوع.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة، فى بيان بجهود كلية العلوم في التميز الإداري والبحثي باعتبارها من أكثر الكليات في اجراء البحث العلمي والنشر الدولي على مستوى الجامعة، مشيرًا إلى أن كلية العلوم فازت سابقًا ضمن أفضل 10 كليات على مستوى الجمهورية في جائزة مصر للتميز الحكومي فئة المؤسسة المتميزة "الكليات".

وأكد الدكتور الخشت، أن الحصول على شهادات الأيزو يأتي نتيجة حرص الجامعة على توفير المتطلبات اللازمة وتطبيق المواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة، وإتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية، وذلك بهدف وصول الجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي يليق بها وبعراقتها، وبما يتناسب مع الرؤية للتحول إلى جامعات الجيل الرابع ووضع كليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة في مصاف الجامعات العالمية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم، إن تجديد 4 شهادات أيزو للمرة الرابعة على التوالي يؤكد تميز الكلية في تطبيق المعايير الدولية للجودة، موضحًا أن الكلية لديها خطة ورؤية مستقبلية تسير فيها وفق متطلبات جامعة القاهرة في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية والوصول لمعايير الجودة العالمية.

وأوضح عميد كلية العلوم، أن شهادة الأيزو من أعلى الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية، التي تقوم على التأكد من تطابق الوثائق مع الواقع الإداري الفعلي، واستيفاء معايير مصلحة المستفيد من الخدمات المقدمة، والمعايير المطلوبة لجودة الجهاز الإداري، وتضم عدة بنود تختص بمتطلبات أنظمة الجودة، وتوافر التخطيط، ومؤشرات التنفيذ، وإجراءات التصحيح التي يتم اتخاذها لضمان رضاء المجتمع عن خدمات الكلية المختلفة.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة حققت على مدار 4 سنوات نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، ونجحت في تحقيق الإصلاح الإداري وتحسين جودة الأداء الإداري، وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية في التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الثالث ثم الجيل الرابع، حيث نجحت الجامعة في حصول العديد من المعامل والبرامج على الاعتماد الدولي، وحصول العديد من كلياتها ومراكزها على شهادة الأيزو العالمية، كما حصلت عليها الإدارة العامة للجامعة بإدارتها الرئيسية، ومركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم، وتم التجديد السنوي لشهادة «الأيزو» 9001 / 2015 في مجال الجودة الإدارية.

